Arbeitsmarkt

IG BCE - Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und der Arbeitgeberverband einigen sich (Archivbild). (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Zunächst sollen die Löhne um 2,1 Prozent und ab 2028 um weitere 2,4 Prozent steigen. Darauf haben sich die Gewerkschaft IG BCE und der zuständige Arbeitgeberverband geeinigt. Bis Dezember bleiben die Entgelte unverändert. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 27 Monaten haben.

Auch für die bundesweit 500.000 Beschäftigten in der Landwirtschaft sollen die Löhne steigen. Der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt verständigten sich auf eine Empfehlung, wonach die Tariflöhne ab Mai des kommenden Jahres und Anfang 2028 um jeweils 3,3 Prozent steigen sollen. Vorgesehen ist zudem eine Einmalzahlung von 300 Euro. Endgültig entscheiden darüber die regionalen Arbeitgeberverbände und die IG BAU.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.