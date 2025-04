Besuch unter Freunden: Israels Premier Netanjahu bei einem früheren Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus. (picture alliance / Associated press / Evan Vucci)

Wie die US-Nachrichtenseite Axios meldet, will sich Netanjahu offenbar persönlich mit US-Präsident Trump treffen, um ein Abkommen zur Beseitigung der kürzlich verkündeten Zölle auszuhandeln, die auch Israel betreffen. Zukünftig sollen israelische Warenexporte in die Vereinigten Staaten mit einem Zoll von 17 Prozent belegt werden. Die USA sind Israels engster Verbündeter und größter einzelner Handelspartner. Israel hatte bereits am Dienstag seine restlichen Zölle auf US-Importe aufgehoben. Die beiden Länder haben vor 40 Jahren ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Rund 98 Prozent der Waren aus den USA dürfen zollfrei nach Israel eingeführt werden.

