Beutelsbacher Konsens: Kontroverses soll kontrovers diskutiert werden. Doch das Grundgesetz setzt Grenzen. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

50 Jahre nach seiner Formulierung steht der Beutelsbacher Konsens erneut im Zentrum politischer Konflikte. So will die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD erreichen, dass Lehrkräfte sich "neutral" verhalten.

Das würde bedeuten, dass sie politische Positionen nicht mehr im Hinblick auf Argumente, Folgen sowie ihr Für und Wider einordnen und bewerten. Ein Widerspuch zum Beutelsbacher Konsens: Demnach sollen junge Menschen unter anderem zu mündigem politischem Urteil befähigt werden.

Der Beutelsbacher Konsens ist kein Gesetz, sondern umfasst weithin anerkannte Richtlinien politischer Bildung. Sie helfen beim Umgang mit politischen Diskussionen und Haltungen im Unterricht. Der Konsens formuliert drei Grundprinzipien:

Das Überwältigungsverbot untersagt Indoktrination. Demnach dürfen Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler nicht zu einer bestimmten Meinung drängen und sie so daran hindern, sich ein selbstständiges Urteil zu bilden.

Das Kontroversitätsgebot verlangt, dass gegensätzliche Positionen im Klassenraum dargestellt und diskutiert werden. Wörtlich heißt es: "Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen."

Die Schülerorientierung besagt, dass Lernende befähigt werden, ihre eigenen Interessen in politischen Situationen zu erkennen und Möglichkeiten politischer Einflussnahme zu beurteilen.

Der Beutelsbacher Konsens formuliert kein Neutralitätsgebot.

In der Bundesrepublik der 1970er-Jahre stritten Bildungsexperten über die Ausrichtung politischer Bildung: Sollte sie der Demokratisierung und Veränderung der Gesellschaft dienen oder der Festigung der verfassungsmäßigen Ordnung?

Der damalige Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, Siegfried Schiele, brachte im November 1976 Vertreter beider Seiten an einen Tisch: in Beutelsbach bei Stuttgart. Sie debattierten, konnten sich jedoch nicht einigen.

Später fasste der Politologe Hans-Georg Wehling zusammen, was aus seiner Sicht den Minimalkonsens der Kontrahenten bildete. Sein Text ging als Beutelsbacher Konsens in die Geschichte ein.

Die Grenzen politischer Äußerungen von Lehrkräften ergeben sich nach dem Beutelsbacher Konsens vor allem aus dem Überwältigungsverbot und dem Kontroversitätsgebot.

Darüber hinaus sind Lehrpersonen an das Grundgesetz gebunden und zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet, wie sie etwa das Beamtenstatusgesetz fordert. Sie sind gleichzeitig verpflichtet, für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eintreten.

Bundesweit bekannt wurde der Fall des Lehrers Max Heckel aus Stendal (Sachsen-Anhalt). Im März 2025 fragte ihn ein Schüler, ob er die AfD gewählt habe. Heckel verneinte das und verwies auf die Steuerpolitik der Partei, deren Pläne zur Abschaffung der Inklusion und den Begriff "Remigration".

Wer die AfD wähle, müsse entweder "reich" oder "unmoralisch" sein. Wer dies gegen die eigenen Interessen und Moralvorstellungen tue, sei "nicht bei klarem Verstand", fasste Heckel rückblickend seine Äußerungen zusammen. "Und in dem Sinne, ja, habe ich natürlich vor der AfD gewarnt."

Abgemahnt nach AfD-Kritik

Der Lehrer erhielt eine Abmahnung des Landesschulamts wegen Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot. Dagegen klagte er. Zu einem Urteil kam es allerdings nicht: Drei Wochen vor Prozessbeginn wurde die Abmahnung aus der Personalakte gestrichen. Die Schulbehörde verwies auf ein übliches Verfahren nach einer gewissen Frist. Damit fiel die von Heckel erhoffte grundsätzliche juristische Klärung aus.

Das Besondere an dem Fall: Die AfD hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Heckel eingereicht. Landespolitiker Ulrich Siegmund, der sich im Dezember zum ersten AfD-Ministerpräsidenten Deutschlands wählen lassen möchte, machte den Fall öffentlich. Seine Frau arbeitet an Heckels Schule.

„Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Lehrer neutral unterrichten“, äußerte AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Kontext des Falls Max Heckel. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs setzt die Partei auch auf Meldeportale, über die Schüler und Eltern vermeintlich parteiische Lehrkräfte melden können.

Die Rostocker Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich spricht von einem "Mythos Neutralität". Zwar seien Schulen zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. "Aber natürlich kann ich in der Schule auch sagen, dass die AfD in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt", so Heinrich. Das sei Teil des Bildungsauftrags.

Thomas Krüger fordert "dezidiert Haltung"

Thomas Krüger, früherer Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, betont, dass politische Bildung nie neutral sei, sondern stets an den Prinzipien des Grundgesetzes orientiert. "Man braucht heute sogar dezidiert Haltung", sagt er.

Mit Sorge beobachtet Krüger Versuche der "extremen Rechten", rassistische und menschenfeindliche Positionen unter Verweis auf das Neutralitätsgebot als gleichwertige Standpunkte darzustellen. Menschenrechtliche und menschenfeindliche Positionen stünden aber nicht gleichberechtigt nebeneinander.

"Alles, was im Rahmen der Verfassung ist, das ist diskutierbar – und das muss auch diskutiert werden", sagt die Berliner Politikdidaktikerin Sabine Achour. Zugleich fordert sie mehr Rückhalt durch die Kultusministerien. In einigen Regionen hätten sich die Mehrheitsverhältnisse bereits deutlich verschoben.

Teilweise gebe es bereits "gekippte Schulen", weil Lehrkräfte aus Sorge vor Konflikten nicht mehr widersprächen – oder weil sie "im schlimmsten Fall" entsprechende Positionen selbst teilten.

Onlineartikel: Beate Thomsen, Quellen: Deutschlandfunk, epd, Bundeszentrale für politische Bildung