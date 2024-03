Rotes Kreuz

Helfer des Deutschen Roten Kreuzes beladen ein Flugzeug mit Hilfsgütern für die Bevölkerung im Gazastreifen. (Archivbild) (AFP / JENS SCHLUETER)

Hasselfeldt betonte, das Problem in den palästinensischen Gebieten sei riesengroß. Die Menschen litten unter einem Mangel an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, medizinischer Versorgung und sanitären Einrichtungen. Die Situation dürfte mit der israelischen Ankündigung weiterer Angriffe noch prekärer werden, so Hasselfeldt.

Internationaler Gerichtshof verpflichtet Israel, Lieferung von Hilfsgütern zuzulassen

Gestern hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Israel aufgefordert, umgehend die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen zuzulassen. Es müssten mehr Grenzübergänge für den Transport von Nahrungsmitteln sowie medizinischer Hilfe geöffnet werden, ordnete das höchste Gericht der Vereinten Nationen an. Es entsprach damit einem Antrag Südafrikas im laufenden Völkermord-Verfahren gegen Israel.

In Gaza-Stadt gehen unterdessen die Kämpfe im Bereich des Schifa-Krankenhauses nach Angaben der israelischen Armee weiter. Wie das Militär mitteilte, wurde dabei ein hochrangiges Hamas-Mitglied getötet. Bei dem Einsatz rund um die größte Klinik des Gazastreifens seien zudem bislang 900 Terrorverdächtige festgenommen worden. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen.

Tote nach israelischen Angriffen in Rafah und dem syrischen Aleppo

In der Stadt Rafah im Süden meldeten die palästinensischen Behörden zwölf tote Zivilisten nach einem israelischen Luftangriff. Auch aus der nordsyrischen Stadt Aleppo liegen Berichte über israelische Bombardements vor. Ziel waren demnach Stellungen der Hisbollah-Miliz. Laut der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen dabei mehr als 40 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.