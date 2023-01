Kampfpanzer für die Ukraine

Bundesregierung hat sich noch nicht positioniert

In der Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine wächst der Druck auf die Bundesregierung weiter. Bislang wurden aus dem Westen vor allem Waffen zur Verteidigung geliefert. Nach Polen und Finnland will auch Großbritannien Kampfpanzer liefern.

Finthammer, Volker | 15. Januar 2023, 13:05 Uhr