Marco Maier holt bereits die dritte Bronze-Medaille bei den Paralympics (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

In der Sprintverfolgung der stehenden Klasse musste er sich nur dem Chinesen Cai Jiayun und Grygorij Vovchynskyi aus der Ukraine geschlagen geben. Zuvor hatte Maier bereits Bronze in Sprint und in Verfolgung gewonnen.

Auch die Biathletin Anja Wicker war erneut erfolgreich. Sie sicherte sich ebenfalls Bronze in der Sprintverfolgung. Wicker hat bei den Paralympics bereits Bronze im Sprint und Silber im Einzel gewonnen.

Biathletin Leonie Maria Walter gewann in der Klasse der Sehbehinderten in der Sprint-Verfolgung ihre dritte Bronzemedaille. Allerdings rückte sie erst nach dem Rennen auf das Podest. Die 22-Jährige hatte ein technisches Problem beim ersten Schießen und überquerte als Fünfte die Ziellinie. Die Jury erkannte einen Systemfehler an und schrieb Walter Zeit gut. Dadurch rutschte diese noch auf Rang 3.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.