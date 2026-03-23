Wintersport

Bei den Olympischen Winterspielen blieben die deutschen Biathleten, hier mit Vanessa Voigt und Philipp Nawrath, hinter den Erwartungen zurück. (dpa / Hendrik Schmidt)

Sportdirektor Felix Bitterling bestätigte, dass Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland das Team verlassen. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Mehringer war in den vergangenen acht Jahren als Trainer der Frauen dabei, Röiseland hatte den Job vier Jahre lang gemacht. Mehringer soll im Verband eine andere Position übernehmen. Röiseland werde in seine norwegische Heimat zurückkehren.

Die deutschen Skijägerinnen hatten in diesem Winter nicht überzeugen können. Bei den Olympischen Winterspielen gab es weder in den Individualwettbewerben noch mit den Staffeln eine Medaille. Franziska Preuß hatte als Dritte in Tschechien den einzigen Podestplatz im Weltcup geholt. Auch den Männern gelang diese Saison erstmals kein Weltcup-Sieg. Deren Trainer Tobias Reiter und Jens Filbrich bleiben aber im Amt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.