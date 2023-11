Lage im Gazastreifen

US-Präsident Biden (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Die israelische Armee müsse bei ihrem Vorgehen Rücksicht auf die Al-Schifa-Klinik nehmen, sagte Biden vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. Rund um das Krankenhaus kam es zu Kämpfen zwischen Soldaten und Mitgliedern der islamistischen Hamas. Die israelische Armee soll an den Eingängen der Klinik Panzer positioniert haben. Das Militär vermutet in den Kellerräumen die Zentrale der militant-islamistischen Hamas.

Israel meldet Waffenfund in Kinderklinik

In einem Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt entdeckten israelische Soldaten nach eigenen Angaben unterdessen zahlreiche Waffen. Militärsprecher Hagari teilte mit, Videoaufnahmen zeigten unter anderem Sprengstoffgürtel, Handgranaten, Gewehre und Sprengsätze. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass im Keller der Rantisi-Klinik Geiseln festgehalten worden sein könnten. So habe man etwa eine improvisierte Toilette und eine kleine Küche gefunden. Ein Vertreter der Hamas sagte dem Sender Al-Dschasira, es handele sich um falsche Vorwürfe Israels.

Waffenruhe gegen Geisel-Freilassung?

Die militärische Unterorganisation der Hamas, die Kassam-Brigaden, teilten mit, sie seien bereit, im Gegenzug für eine fünftägige Waffenruhe bis zu 70 im Gazastreifen festgehaltene Frauen und Kinder freizulassen. Der Waffenstillstand müsse aber eine vollständige Feuerpause und die Lieferung von Hilfsgütern beinhalten.

Unterdessen meldete der Libanon einen israelischen Luftangriff im Süden des Landes, bei denen ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden sei. Israels Militär erklärte dagegen, der Angriff habe Hisbollah-Milizionären gegolten, nachdem zuvor vom Libanon aus Raketen auf Israel abgefeuert worden seien.

