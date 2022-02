Ukraine-Konflikt Biden: "Gefahr einer Invasion ist sehr hoch"

US-Präsident Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch". Auch die EU und Nato sehen keine Zeichen für eine Deeskalation. Unterdessen werden Kampfhandlungen in der Ost-Ukraine gemeldet.

17.02.2022