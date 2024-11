G20-Treffen

US-Präsident Joe Biden auf dem G20-Gipfel in Brasilien (Saul Loeb/Pool AFP/AP/dpa)

Die Zukunft unserer Kinder, Urenkel und Ururenkel hänge davon ab, was in den kommenden Jahren getan werde. Am Rande des Gipfels gab Biden eine neue Partnerschaft mit Brasilien bekannt, mit der die Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen klimafreundlicher Energieerzeugung, Entwicklung von Lieferketten für saubere Energie und grüne Industrialisierung gestärkt werden soll.

Brasiliens Präsident Lula da Silva forderte die Schaffung eines Rates für Klimawandel bei den Vereinten Nationen. Dieser solle die verschiedenen Akteure, Prozesse und Mechanismen zusammenführen, die derzeit zersplittert seien, betonte Lula. Man brauche dringend ein stärkeres Regierungshandeln.

