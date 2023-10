US-Präsident Joe Biden hat Israel die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. (picture alliance / Pool / ABACA)

In einem Interview mit dem Sender CBS sagte Biden, man habe die Möglichkeit und auch die Verpflichtung das zu tun. Medienberichten zufolge prüft der US-Präsident außerdem eine Reise nach Israel in den kommenden Tagen.

600.000 Palästinenser haben nach israelischen Militärangaben inzwischen den nördlichen Teil des Gazastreifens verlassen und sind in den Süden geflohen.

Auch das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten in Genf erklärte, die Zahl der Binnenflüchtlinge sei innerhalb von 24 Stunden deutlich gestiegen. Nach den Terrorüberfällen der palästinensischen Hamas hat Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Das israelische Militär greift immer wieder Ziele im Norden an und bereitet Berichten zufolge möglicherweise eine Bodenoffensive vor.

