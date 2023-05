US-Kampfflugzeuge

Die Ausbildung ukrainischer Piloten am US-amerikanischen F16-Kampfflugzeug könnte bereits in den nächsten Wochen beginnen. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Die Ausbildung werde außerhalb der Ukraine an Standorten in Europa stattfinden und Monate dauern. Eine Entscheidung über eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auch Dänemark will nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kopenhagen ukrainische Soldaten an F-16-Flugzeugen ausbilden.

Die Ukraine bittet seit langem um Kampfjets westlicher Bauart für die Verteidigung gegen Russland. Das Militär hat bislang aus dem Westen lediglich Maschinen des sowjetischen Typs „MiG-29“ erhalten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.