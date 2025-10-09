Antisemitismus

Die jüdische CDU-Politikerin schloss gegenüber den Funke-Medien eine Auswanderung nach Israel nicht aus, sollte sich die Lage weiter verschärfen. Sollte die AfD mal den Bundeskanzler stellen, werde sie Deutschland sicherlich vorher verlassen. Das wäre nicht mehr ihr Land. Ähnlich hatte sich die deutsch-türkische SPD-Vize Midyatli geäußert.
Prien wurde 1965 in Amsterdam geboren, wohin ihre deutschen Großeltern vor den Nazis geflohen waren. Erst mit 26 Jahren nahm sie die deutsche Staatsbürgerschaft an.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.