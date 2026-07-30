Neuer Bundesverkehrsminister

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Deutschland müsse dabei die Nummer eins sein, sagte Bilger im ARD-Fernsehen.

Das Auto sei hierzulande erfunden worden und es sollte der Anspruch sein, die ganze Technologie rund um die Mobilität für die Welt zu entwickeln. So könnten Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land gehalten werden.

Mit Blick auf die Deutsche Bahn sagte der CDU-Politiker den Sendern ntv und RTL, er wolle schnelle Verbesserungen für die Fahrgäste erreichen. Dabei gehe es vor allem um die Pünktlichkeitsziele.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.