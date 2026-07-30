Neuer Bundesverkehrsminister
Bilger: Deutschland soll beim Thema Mobilität der Zukunft die Nummer eins sein

Der neue Bundesverkehrsminister Bilger will die Mobilität der Zukunft zu einem Schwerpunktthema in seinem Ressort machen.

    Bundesverkehrsminister Bilger (CDU) steht vor heller Wand mit Logo der Parteien CDU-CSU.
    Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)
    Deutschland müsse dabei die Nummer eins sein, sagte Bilger im ARD-Fernsehen. 
    Das Auto sei hierzulande erfunden worden und es sollte der Anspruch sein, die ganze Technologie rund um die Mobilität für die Welt zu entwickeln. So könnten Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land gehalten werden.
    Mit Blick auf die Deutsche Bahn sagte der CDU-Politiker den Sendern ntv und RTL, er wolle schnelle Verbesserungen für die Fahrgäste erreichen. Dabei gehe es vor allem um die Pünktlichkeitsziele.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.