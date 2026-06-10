Der CDU-Politiker Steffen Bilger (picture alliance/dts-Agentur)

Es sei wirklich schlecht, wenn Zitate aus internen Fraktionssitzungen nach außen getragen würden, sagte er dem Sender Welt TV mit Blick auf Berichte über einen Wutausbruch des Kanzlers über den Koalitionspartner SPD. Bilger bemühte sich um Schadensbegrenzung. Es sei nicht um eine Generalkritik am Koalitionspartner gegangen, sondern um ein konkretes Gesetz. Die von Merz geäußerte Kritik habe sich darauf bezogen, dass die SPD die Verabschiedung eines Infrastrukturgesetzes zur Beschleunigung großer Bauvorhaben verzögere. Einem Medienbericht zufolge hatte sich Merz gestern nach Angaben von Teilnehmern echauffiert. Ihnen zufolge sagte er, seine Geduld mit den Sozialdemokraten sei jetzt auch am Ende.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.