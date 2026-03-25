Warenverkehr

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr auf den Wasserstraßen insgesamt gut 171 Millionen Tonnen Güter befördert. Das waren 1,3 Prozent weniger als 2024. Der Rückgang sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass 4,8 Prozent weniger Güter in andere Länder verschifft worden sei. Die per Schiff nach Deutschland eingeführte Menge an Waren sei um 0,6 Prozent gestiegen. Der innerdeutsche Verkehr sei stabil geblieben, erklärten die Statistiker.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.