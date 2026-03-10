Mediziner Ugur Sahin und Özlem Türeci verlassen ihre Firma. (picture alliance/ dpa / Horst Galuschka)

Das teilte Biontech in Mainz mit. Das Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türesi werde eine Firma gründen, die sich auf die Entwicklung neuer Medikamente auf Basis der mRNA-Technik konzentrieren solle. Biontech werde mit dem neuen Unternehmen eng verflochten sein. Der Wechsel des Forscher-Ehepaares und die Firmengründung sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Bekannt geworden war Biontech während der Corona-Pandemie mit einem Impfstoff, der gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer vertrieben wurde. Er basiert auf der mRNA-Technik. Hierbei wird im übertragenen Sinne ein Bauplan für eine Immunantwort als Impfung verabreicht. Im Körper entstehen anschließend entsprechende Antikörper.

