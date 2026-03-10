Corona-Pandemie
Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türesi verlassen ihr Unternehmen

Die beiden Gründer des Pharmaunternehmens Biontech verlassen ihre Firma und wollen mit einem neuen Projekt beginnen.

    Die Mediziner Ugur Sahin (r) und Özlem Türeci.
    Mediziner Ugur Sahin und Özlem Türeci verlassen ihre Firma. (picture alliance/ dpa / Horst Galuschka)
    Das teilte Biontech in Mainz mit. Das Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türesi werde eine Firma gründen, die sich auf die Entwicklung neuer Medikamente auf Basis der mRNA-Technik konzentrieren solle. Biontech werde mit dem neuen Unternehmen eng verflochten sein. Der Wechsel des Forscher-Ehepaares und die Firmengründung sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
    Bekannt geworden war Biontech während der Corona-Pandemie mit einem Impfstoff, der gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer vertrieben wurde. Er basiert auf der mRNA-Technik. Hierbei wird im übertragenen Sinne ein Bauplan für eine Immunantwort als Impfung verabreicht. Im Körper entstehen anschließend entsprechende Antikörper.
    Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.