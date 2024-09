Nahost-Krieg

Der Ort des israelischen Angriffs auf Hisbollah-Chef Nasrallah in Beirut. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Hassan Ammar)

Die libanesische Regierung spricht von der größten Zahl an Vertriebenen in der Geschichte des Landes. Zahlreiche Menschen harren auf der Straße, in Autos, Parks oder am Strand aus. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mikati forderte eine diplomatische Lösung.

Die israelische Armee führte am Sonntagabend nach eigenen Angaben mehr als hundert weitere Angriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon aus. Rund 120 Ziele seien im Süden des Libanon und tief im Inneren des Landes bombardiert worden, teilte die Armee mit. Ein Militärsprecher bestätigte den Beschuss eines südlichen Stadtteils der Hauptstadt. Demnach wurden unter anderem Raketen-Abschussrampen und Waffenlager der Hisbollah unter Beschuss genommen.

Die französische Regierung kündigte an, dass Außenminister Barrot noch am Sonntag nach Beirut fliegen werde. In den Gesprächen mit der libanesischen Regierung werde es vor allem um humanitäre Hilfe Frankreichs gehen.

Weitere führende Mitglieder der Hisbollah getötet

Israel fliegt seit Tagen massive Luftangriffe gegen die Hisbollah-Miliz. Bei einem dieser Angriffe war am Freitag am Stadtrand von Beirut Hisbollah-Anführer Nasrallah getötet worden. Bei diesem Angriff wurden nach israelischen Angaben weitere führende Mitglieder der Terrororganisation getötet.

Die Hisbollah hatte gestern den Tod Nasrallahs bestätigt. Am Sonntag sprach sie von insgesamt sieben weiteren getöteten Führungsmitgliedern. Der Iran und andere Verbündete der Hisbollah verurteilten die Tötung Nasrallahs und drohten mit Vergeltung.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.