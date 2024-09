Nahost-Krieg

Zerstörte Gebäude nach einem israelischen Aangriff in Hadath im Libanon. (AFP / -)

Nach eigenen Angaben griff die Luftwaffe erneut Hisbollah-Stellungen in der libanesischen Bekaa-Region mit Kampfjets an. Es seien "dutzende von Abschussrampen und Gebäuden" ins Visier genommen worden, in denen Waffen gelagert worden seien, erklärte das Militär. Die pro-iranische Miliz gab ihrerseits den Tod ihres Kommandanten Nabil Kauk bekannt.

Auch aus dem Süden des Libanon wurden erneut israelische Luftangriffe gemeldet. Dabei soll nach Angaben der Terrororganisation Hamas deren Befehlshaber im Libanon getötet worden sein. Die palästinensische Hamas ist mit der Hisbollah-Miliz verbündet.

Libanesische Regierung: Größte Zahl an Vertriebenen in der Geschichte des Landes

Nach Angaben der libanesischen Regierung könnten in dem Staat mit fünfeinhalb Millionen Einwohnern bis zu eine Million Menschen zur Flucht gezwungen sein. Die libanesische Regierung spricht von der größten Zahl an Vertriebenen in der Geschichte des Landes. Mehr dazu lesen Sie hier. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mikati forderte eine diplomatische Lösung.

Die Nahost-Expertin und Journalistin Kristin Helberg sieht die Hisbollah derzeit "weitgehend führungslos". Sie sagte im Deutschlandfunk, eine große Zahl der Kommandeure sei nach den israelischen Angriffen und den koordiniert herbeigeführten Explosionen tausender Kommunikationsgeräte vor zwei Wochen getötet oder anderweitig außer Gefecht gesetzt.

Sie führte aus, derweil steige der Druck auf den Iran, selbst Vergeltung für die Angriffe auf seine Verbündeten zu üben. Dies berge jedoch das Risiko eines militärischen Schlages auf die eigenen Atomanlagen, betonte Helberg. Israel könnte eine solche Attacke auf das iranische Nuklearprogramm als weiteres Ziel ins Auge fassen, um die langfristige Bedrohung durch die "Islamische Republik" zu verringern.

Israel fliegt seit Tagen massive Luftangriffe gegen die Hisbollah-Miliz. Bei einer dieser Attacken waren am Freitag am Stadtrand von Beirut Hisbollah-Anführer Nasrallah und weitere führende Mitglieder der Terrororganisation getötet worden. Der Iran und andere Verbündete der Hisbollah verurteilten die Tötung Nasrallahs und drohten mit Vergeltung.

Israel greift erstmals auch Ziele im Jemen an

Gestern Abend hatte Israel erstmals im derzeitigen Konflikt auch Ziele im Jemen attackiert. Nach Angaben des Militärs bombardierten dutzende Kampfflugzeuge Einrichtungen der pro-iranischen Huthi-Miliz. Mehr dazu lesen Sie hier . Gegen die Hamas im Gazastreifen ging Israel in der Nacht ebenfalls mit weiteren Militäroperationen vor.

