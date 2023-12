Israels Sicherheitsberater

Israelische Bodentruppen im Gazastreifen (Quelle: Israelische Armee)

Der Nationale Sicherheitsberater Hanegbi sagte einem Fernsehsender, die Streitkräfte seien inzwischen nah an Kommandozentralen der Hamas in Dschabalia und Schedschaija im Norden des Gazastreifens herangerückt. Es bleibe der Plan der israelischen Führung, Hamas-Chef al-Sinwar zu töten - denn dieser wolle, dass die Terroristen bis zum bitteren Ende kämpften. Weiter erklärte Hanegbi, eine Niederlage der Hamas werde auch den Weg zur Befreiung von derzeit noch 138 Geiseln aus der Gewalt der Islamisten frei machen. Derweil genehmigte die US-Regierung in Washington den Verkauf von fast 14.000 Schuss Panzermunition und weiterer militärischer Ausrüstung an Israel.

Außenminister Blinken erklärte, es liege ein "Notfall" vor, der einen sofortigen Verkauf der Waffen an die israelische Regierung erfordere. Damit umging die Regierung die übliche Überprüfung durch den Kongress.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.