ZDF-Interview

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (Archivbild) (dpa / Britta Pedersen)

BKA-Chef Münch sagte im ZDF, es gebe trotz der Art der Tatbegehung keinen Hinweis auf einen islamistisch motivierten Anschlag. Auch der Generalbundesanwalt sage noch nicht eindeutig, wie der Sachverhalt einzuordnen sei. Der Tatverdächtige habe eine islamfeindliche Einstellung und habe sich auch mit rechtsextremen Plattformen beschäftigt und dort Interviews gegeben. Der Rückschluss, dass die Tat politisch motiviert gewesen sei, sei aber nicht abschließend möglich. Ziel sei, die Hintergründe so schnell wie möglich aufzuklären. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen

Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kober, verwies gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die vielen hilfsbedürftigen Betroffenen . Wenn man Tatzeugen und Ersthelfer mitrechne, potenziere sich das auf eine hohe dreistellige Zahl. Diese müssten über die Möglichkeiten der finanziellen und psychosozialen Hilfen informiert werden.

Am Abend wurde in Gedenken an die Anschlagsopfer ein ökumenischer Gottesdienst im Magdeburger Dom gefeiert.

