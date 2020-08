Vergangenes Jahr bekamen Hülya und Martin Wolf, Betreiber der "Torburg" in Köln, den "German Bluesaward" als beste Blueskneipe Deutschlands verliehen, nun haben sie ein CD-Projekt gestartet, um Bands zu unterstützen, die wegen der Corona-Pandemie nicht auftreten können. "Anfürsich es et Blues" heißt das Album, auf dem ua. Kai Strauss, Tommy Schneller, Bad Temper Joe, Hot'n' Nasty, Jimmy Reiter zu hören sind. Tolle Aktion!

Stu Larsen hat beim Besuch im Dlf Kammermusiksaal die wenigen Menschen dort mit seiner Musik verzaubert, die Aufzeichnung für "On Stage" ist im digitalen Kasten - die Premiere in "Bluestime" mit dem Song "What's a boy to do".

Die Allman Betts Band vereint gleich drei Söhne berühmter Väter aus der legendären Allman Brothers Band: Devon Allman, Duane Betts und Barry Oakley Jr. jammen nach alter Väter Sitte mit zweistimmigen Gitarrenlinien...