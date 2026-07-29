Der deutsche Autobauer BMW - hier sein Hauptverwaltungsgebäude in München. (picture alliance / Caro / Bastian)

Insgesamt sollen 8.000 Jobs weltweit wegfallen. Es wird damit gerechnet, dass der Großteil des Jobabbaus auf Deutschland entfällt. BMW beschäftigt insgesamt 154.000 Menschen, 85.000 davon hierzulande..

Die deutschen Autobauer stecken derzeit in der Krise. Die Verkäufe von Elektroautos nehmen zwar an Fahrt auf, die Gewinnmargen sind dort jedoch kleiner. Zugleich belasten die Zölle der US-Regierung und insbesondere das zunehmend wegbrechende Geschäft in China die Unternehmen.

BMW galt im Vergleich zu anderen Autokonzernen am widerstandsfähigsten in der aktuellen Krise, hatte zuletzt aber auch einen Gewinneinbruch vor allem wegen der Lage in China erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.