Männer die mit freiem Oberkörper und angespannten Muskeln auf einem Gletscher posieren sind für Jörg Scheller "Austellungsmenschen", die sich und ihren Körper inszenieren, genau so wie Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in einer Ausstellung inszenieren. Auch er selbst schließt sich davon nicht aus, setzt seine Muskeln in Szene - er ist immerhin vom Fach und nicht nur zertifizierter Fitnesstrainer, sondern auch seit seinen Teenagerjahren im Kraftsport und Bodybuilding unterwegs. Aber eben nicht nur: Jörg Scheller lehrt auch an der Züricher Hochschule der Künste.

Selbstoptimierung vs. Bildungsbürgertum

Vor allem in Deutschland seien Selbstoptimierung durch Fitness und die humanistische, bildungsbürgerliche Kultur ein klassistischer Gegensatz. Man schaue auf diejenigen, die ihren Körper optmieren, herab. Das liege auch daran, dass sich das Bildungsbürgertum von denjenigen abgrenzen möchte, die mit ihrem Körper arbeiten statt mit ihrem Geist.

Teil der Cyborgisierung

Den Körper zu optimieren, ihn zur Schau zu stellen, ist übrigens kein Phänomen, das es erst seit den sozialen Netzwerken gibt. Was allerdings neu sei, so Jörg Scheller, sei die Technologisierung. Die Bildapparate seien mit den Körpern verwachsen, sodass es eine Bildproduktion in Echtzeit gebe, aber eben auch eine Körperproduktion in Echtzeit.