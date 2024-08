Der Nikkei-Index bricht ein. (Kimimasa Mayama / dpa)

Er fiel um 12,4 Prozent und ging mit 31.458 Punkten aus dem Handel. Es war der größte Einbruch an einem einzigen Tag seit dem Börsencrash im Oktober 1987. Als Grund wurde die Sorge um eine wieder aufkeimende Rezession in den USA sowie der steigende Yen angeführt. Laut einem Bericht ist die Zahl der Neueinstellungen in den Vereinigten Staaten im Juli deutlich stärker zurückgegangen als erwartet. In den Wochen zuvor herrschte an der Börse eine euphorische Stimmung. Der Nikkei-Index hatte dabei ein Allzeithoch von mehr als 42.000 Punkten erreicht.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.