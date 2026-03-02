Angriff auf den Iran

Die Eskalation im Nahen Osten belastet die Finanzmärkte. (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Der Dax büßte in den ersten Handelsminuten 2,3 Prozent ein und fiel auf rund 24.700 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ebenfalls und fiel um 2,3 Prozent. Auch in Tokio, Hongkong, Singapur, Mumbai, Bangkok, Taipeh und Wellington öffnete der Handel überall im Minus. Vor allem die Kurse von Fluggesellschaften fielen stark; diese müssen vorerst Flüge in die Region streichen.

Hauptgrund für die fallenden Kurse ist der starke Anstieg von Öl- und Gaspreisen wegen des Krieges. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich heute in den ersten Handelsminuten um 14 Prozent und kostete mehr als 82 Dollar, so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr. Der Preis für Gold stieg heute früh ebenfalls. Das Edelmetall gilt als sichere Anlage in Krisenzeiten.

