Weil sein serbischer Nachname Zulfikarpašić vielen Westeuropäern Schwierigkeiten bereitet, kürzt der in Belgrad geborene Musiker ihn einfach mit Z ab. Zusammenarbeiten mit Henri Texier oder Nguyên Lê und Auszeichnungen wie der Prix Django Reinhardt belegen eindrucksvoll seinen Status in der französischen Szene. Als Bandleader und Komponist hat er durch die Einbeziehung osteuropäischer Rhythmen und Tonleitern eine unverwechselbare musikalische Handschrift entwickelt. Neben dem Konzertflügel spielt Bojan Z auch gerne E-Piano und öffnet sich damit dem Jazz-Rock. Für das Konzert in Paris erweiterte er sein Trio um den Posaunisten Nils Wogram. Die beiden veröffentlichten 2015 eine gemeinsame Duo-CD und arbeiten regelmäßig zusammen.

Bojan Zulfikarpašić, Piano, Fender Rhodes

Thomas Bramerie, Kontrabass

Arnaud Dolmen, Schlagzeug

Nils Wogram, Posaune

Aufnahme vom 20.9.2019 aus dem Studio 104 des Maison de la Radio, Paris