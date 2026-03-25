Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nach einem Krankenhausaufenthalt im September 2025 (AFP / SERGIO LIMA)

Der Oberste Gerichtshof des Landes entschied, dass der wegen eines Putschversuchs Verurteilte seine 27-jährige Haftstrafe zuhause absitzen darf. Der zuständige Richter begründete dies mit dem schlechten Gesundheitszustands des 71-Jährigen. Bolsonaro war vor zwei Wochen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden. Er leidet seit einem im Jahr 2018 auf ihn verübten Messerangriff unter zahlreichen Gesundheitsproblemen.

Der rechtsradikale Politiker regierte Brasilien von 2019 bis 2022. Nach dem Ende seiner Amtszeit stürmten Anhänger die Regierungszentralen in der Hauptstadt Brasilia. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Bolsonaro dazu angestachelt hatte.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.