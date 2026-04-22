In Brüssel stimmen die Botschafter der EU-Länder über einen Milliardenkredit für die ab. (AP / Virginia Mayo)

Die zyprische Ratspräsidentschaft hatte den Tagesordnungspunkt auf die Agenda für das Treffen gesetzt. Das Votum der Botschafter gilt als letzte Hürde für die Freigabe, die die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem morgen beginnenden Gipfeltreffen in Brüssel endgültig beschließen könnten. Bisher hatte Ungarn den Kredit für die Ukraine im Streit über russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, die Leitung sei repariert, so dass die Lieferungen in die EU wieder aufgenommen werden könnten. Sein Land sei im Verteidigungskampf gegen Russland dringend auf das Geld aus Brüssel angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.