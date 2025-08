"Schwer nachvollziehbar"

Botschafter Makeiev kritisiert Söders Forderung nach Bürgergeld-Entzug für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Die Forderung von CSU-Chef Söder, sämtlichen ukrainischen Kriegsflüchtlingen kein Bürgergeld mehr zu zahlen, stoßen auf Kritik - in Teilen der Union, aber auch in der Ukraine. Deren Botschafter in Deutschland, Makeiev, warnte davor, die Ukrainer zum Sündenbock zu machen.