Verfassungsschutz-Affäre

SPD-Fraktionschef Lüttmann (r.) und Ministerpräsident Woidke, ebenfalls SPD. (dpa / Soeren Stache)

Streit über Einstufung der Landes-AfD als gesichert rechtsextremistisch

Woidke war im Zuge der Affäre ebenfalls in die Kritik geraten. Ihm wird vorgeworfen, die Situation falsch eingeschätzt und sich von Anfang an hinter Lange gestellt zu haben. Hintergrund ist ein Streit über die Einstufung der Landes-AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung.

Lange war am Freitag zurückgetreten. Die 53-Jährige, die seit rund fünf Monaten das Amt innehatte und als eine mögliche Nachfolgerin Woidkes gehandelt wurde, war in den eigenen Reihen massiv in die Kritik geraten. Sie hatte Verfassungsschutzchef Müller entlassen und ihm vorgeworfen, sie nicht rechtzeitig über die Einstufung der AfD informiert zu haben. An dieser Begründung kamen Zweifel auf. Zudem wurde Lange vorgehalten, die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes zu schwächen und der AfD in die Hände zu spielen.

