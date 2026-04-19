Treffen in Hannover

Bundeskanzler Merz empfing den brasilianischen Präsidenten Lula vor dem Schloss Herrenhausen in Hannover mit militärischen Ehren. Am Abend wollen beide Politiker im Congress Centrum die Hannover Messe eröffnen, die als weltweit wichtigste Industrieschau gilt.
Morgen finden dann die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt. Ziel ist es, die Beziehungen in Bereichen wie Handel, Rohstoffe, Rüstung, Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz zu vertiefen.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.