Treffen in Hannover
Brasilien und Deutschland wollen strategische Partnerschaft ausbauen

Deutschland und Brasilien wollen ihre strategische Partnerschaft ausbauen.

    Bundeskanzler Merz und Brasiliens Präsidenten Lula schreiten über einen roten Teppich. Lula wird von Soldaten der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen.
    Bundeskanzler Merz empfängt Brasiliens Präsidenten Lula mit militärischen Ehren am Schloss Herrenhausen. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)
    Bundeskanzler Merz empfing den brasilianischen Präsidenten Lula vor dem Schloss Herrenhausen in Hannover mit militärischen Ehren. Am Abend wollen beide Politiker im Congress Centrum die Hannover Messe eröffnen, die als weltweit wichtigste Industrieschau gilt. 
    Morgen finden dann die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt. Ziel ist es, die Beziehungen in Bereichen wie Handel, Rohstoffe, Rüstung, Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz zu vertiefen.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.