Besuch in China

Brasiliens Präsident Lula in Peking - er wurde dort auch von Präsident Xi Jinping empfangen (Ken Ishii / Pool Kyodo News / AP / dpa / Ken Ishii)

Lula bekräftigte dabei erneut seinen Wunsch nach Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Brasilien setzt sich zusammen mit China für Verhandlungen ein, beide Länder lehnen zudem Sanktionen gegen Russland ab. Lula warf den USA bei seinem Aufenthalt in Peking erneut Kriegstreiberei vor. Die USA und die EU müssten sich endlich für Frieden in der Ukraine einsetzen, so der brasilianische Präsident. Er reist heute weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.