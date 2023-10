Kundgebung in Berlin

Die Flaggen Israels und Deutschlands, Archivbild (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Zu den Initiatoren gehören Parteien, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, und Arbeitgeberverbände. Erwartet werden mehr als 10.000 Teilnehmende. Eröffnet wird die Kundgebung mit einer Ansprache von Bundespräsident Steinmeier. Als weitere Redner sind der israelische Botschafter Prosor und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, angekündigt. Außerdem sollen Familienmitglieder von israelischen Geiseln zu Wort kommen.

Die Demonstration am Brandenburger Tor steht unter dem Motto "Gegen Terror und Antisemitismus - Solidarität mit Israel". Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Beck, erklärte, Israels Sicherheit sei nicht nur deutsche Staatsräson. Israels Existenz zu verteidigen, sei auch die Sache der deutschen Zivilgesellschaft in all ihrer Breite.

22.10.2023