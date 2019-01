Sie habe sich von Anfang an für ein zweites Referendum ausgesprochen, sagte Katarina Barley - und zwar über die Art und Weise des Austritts. Denn niemand habe damals gewusst, was ein Brexit bedeute. Die Kampagnen für einen Brexit habe markige Versprechungen gemacht, die auf Unwahrheiten beruht hatten, so die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Nun könne man von der EU nicht erwarten, diese Versprechen einzulösen.

Die EU wolle ein tatsächliches Ergebnis haben, so Barley. In der Irland-Frage gebe es keine Möglichkeit, nachzugeben. Die harte Grenze zwischen Irland und Nordirland dürfe man nicht wieder entstehen lassen.

Theresa Mays "Plan B" bezeichnete die SPD-Europapolitikerin als "Nullnummer". "Sie spielt auf Zeit und das ist ein Spiel mit dem Feuer", sagte die Bundesjustizministerin. May habe es versäumt, breit für Zustimmung zu dem ausgehandelten Austrittsabkommen zu werben. "Sie hat sich auf wenige konzentriert und Gruppen wie etwa die Gewerkschaften nicht eingebunden", kritisierte Barley. "Wenn sie so weitermacht, kann alles in die Binsen gehen - und danach sieht es derzeit aus".

