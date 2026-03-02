Nahe Limassol

Ein britischer Soldat steht am Haupttor des britischen RAF-Stützpunkts Akrotiri Wache, nachdem dieser am frühen Morgen von einem mutmaßlichen Drohnenangriff getroffen worden war. (Petros Karadjias / AP / dpa / Petros Karadjias)

Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Britische Flugzeuge schießen Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese sehen. Die Einheiten starten unter anderem in Bahrain und auf Zypern.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte Zypern die Solidarität der Staatengemeinschaft zu. Die EU stehe ihren Mitgliedern bei jeder Bedrohung geschlossen und fest bei, erklärte sie in Brüssel.

Zypern verschob wegen des Vorfalls das geplante Treffen der EU-Europaminister. Der Vorfall in der Nacht habe den Flugverkehr beeinträchtigt, teilt die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.