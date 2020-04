Am 13. März 1995 veröffentlichte die Rockband Radiohead ihr zweites, mit Spannung erwartetes Album "The Bends". Drei Jahre später landeten die Briten mit dem Song "Creep" einen weltweiten Hit, der ihnen zur Weltkarriere verhalf. Die Band um Sänger Thom Yorke hatte stets Ecken und Kanten. Bei Radiohead wusste man nie genau, mit welchen neuen Einflüssen sie als nächstes aufwarten würden. Verzerrte Gitarren, Rhythmusbreaks, Rückkopplungen - all das, was Mitte der 1990er-Jahre scheinbar nicht radiotauglich war, passte in ihr Konzept.

Aufnahme vom 20.5.1994 beim Balélec Festival, Lausanne