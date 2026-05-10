Persischer Golf

Schiffe im Persischen Golf werden zu besonderer Vorsicht aufgerufen. (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Hintergrund sind die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Wie UKMTO bekanntgab, wurde ein Frachter vor der Küste Katars von einem Geschoss getroffen. Wer dafür verantwortlich ist, werde noch geprüft. Der Frachter sei nur leicht beschädigt worden.

Der Iran drohte den USA mit neuen Angriffen. Die Revolutionsgarden kündigten Vergeltungsschläge an, sollte die US-Armee erneut iranische Tanker angreifen. Ein Sprecher teilte mit, man werde bei weiteren Attacken mit neuen Waffen und mit neuen Angriffszielen antworten. Am Freitag waren zwei iranische Schiffe im Golf von Oman beschossen worden. Laut einer Erklärung aus Washington haben die Schiffe versucht, die US-Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen.

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Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.