Ein russischer Panzer in der Ostukraine. (dpa/picture alliance/Stanislav Krasilnikov)

Das Außenministerium in London schrieb in seinem Geheimdienst-Update, die russischen Streitkräfte hätten in der Region nur minimale Gewinne bei hohen Verlusten verzeichnet. Damit hätten sie den vorübergehenden personellen Vorteil durch die russische Teilmobilisierung im vergangenen Herbst weitgehend verspielt. Die britische Regierung veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs täglich Informationen zum Kriegsverlauf in der Ukraine. Die Regierung in Moskau spricht von Desinformation.

Die ukrainische Armee erklärte heute, sie habe zwei weitere Angriffe auf die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes zurückgeschlagen. Nach Angaben russischer Militärexperten wird das Vorankommen der angreifenden Truppen durch starke Schneefälle beeinträchtigt. Der russische Verteidigungsminister Schoigu ordnete in Moskau an, die Munitionslieferungen an die Front in der Ukraine zu erhöhen.

