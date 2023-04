Raketenangriffe auf Ukraine

Bei der gestrigen Attacke habe es sich um den größten Einsatz von Marschflugkörpern seit Anfang März gehandelt, heißt es. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. Laut dem ukrainischen Innenministerium wurde in den Trümmern eines Wohnhauses in Uman der Leichnam eines weiteren Kindes geborgen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer dort auf mindestens 23, davon fünf Kinder, wie die Zeitung "The Kyiv Independent" berichtet . Der ukrainische Präsident Selensky bat die internationalen Partner erneut um mehr Waffen zum Schutz seines Landes.