Kritik an der Polizei

Großbritanniens Premierminister Sunak entlässt Innenministerin Braverman. (Foto vom 12.10.23) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / James Manning)

Dies berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Regierungskreisen zufolge arbeitet Sunak an einer Kabinettsumbildung.

Die Kritik an Braverman war nach den Ausschreitungen von Rechtsradikalen am Rande einer propalästinensischen Demonstration in London gewachsen. Die Politikerin hatte in einem Gastbeitrag für die "Times" die Polizei scharf kritisiert. Sie behauptete, Rechtsbrüche von propalästinensischen Demonstranten würden weitgehend geduldet, während gegen rechtsgerichtete und nationalistische Aktivisten mit harter Hand vorgegangen werde. Die Opposition forderte Bravermans Rücktritt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.