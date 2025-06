Merz trifft Trump

Viele Fallstricke warten im Weißen Haus

Was erwartet Friedrich Merz bei seinem Besuch im Oval Office? Die Präsidenten der Ukraine und Südafrikas durften bereits erleben, was für Eklats hier möglich sind. Vielleicht gelingt dem Kanzler aber auch eine kumpelhafte Annäherung an Trump.