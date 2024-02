Grünen-Verteidigungsexpertin

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Agnieszka Brugger (IMAGO / Future Image / IMAGO / Jean MW)

Diese hätten Deutschland, aber auch andere Länder - wie etwa die USA - klar gezogen. Wichtig sei, bei der Unterstützung der Ukraine geschlossen aufzutreten . Zudem lenkten Macrons Worte ab von anderen wesentlichen Dingen, die man zur Unterstützung Kiews gemeinschaftlich beschlossen habe - etwa der Lieferung weiterer Waffen sowie der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland, betonte die Verteidigungsexpertin.

Auf diese Bereiche sollte man sich fokussieren und auch Frankreich könne hier noch mehr beitragen. Es sei auch der Appell des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gewesen, dass man sich jetzt in einer großen Einheit und Geschlossenheit zusammenfinde, um Durchhaltefähigkeit zu demonstrieren.

Koalition zur Versorgung der Ukraine mit Raketen

Nach den Worten Macrons wurde bei dem Treffen auch eine Koalition beschlossen, die die Ukraine mit Raketen mittlerer und längerer Reichweite versorgen will. Kurzfristig sollten Länder zudem Munition aus eigenen Beständen an das Land abgeben. Welche Staaten sich an diesen Vorhaben in welcher Form beteiligen, blieb zunächst offen. Einer Initiative Tschechiens zur Beschaffung von Munition für die Ukraine auch aus Drittstaaten schlossen sich nach Angaben des tschechischen Regierungschefs Fiala weitere Länder an. Die Niederlande sagten hierfür 100 Millionen Euro zu.

An der Unterstützerkonferenz hatten nach Angaben des Élysée-Palastes 20 Staats- und Regierungschefs teilgenommen, darunter Bundeskanzler Scholz.

Weiterführende Informationen:

Unsere Korrespondentin in Paris ordnet in diesem Beitrag Macrons Äußerung ein.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.