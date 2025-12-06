Bundesparteitag

Sahra Wagenknecht auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" wird künftig "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" heißen. Die Delegierten stimmten für den Vorschlag der Parteispitze, zwei andere Namensvarianten ("Bürger schaffen Wandel" sowie "Bündnis Sozialer Weg") fanden keine Mehrheit. Der neue Name soll ab Oktober kommenden Jahres gelten, also nach den 2026 anstehenden Landtagswahlen. Das Kürzel BSW soll erhalten bleiben.

Parteigründerin Wagenknecht betonte in ihrer Rede, Umfragewerte von etwa vier Prozent könnten nicht zufriedenstellen. Zudem seien in der Anfangsphase auch Fehler gemacht worden. Als Beispiel nannte sie die sehr eingeschränkte Aufnahme neuer Mitglieder. Dadurch sei der Eindruck eines "abgeschotteten Vereins" entstanden.

Zugleich attackierte Wagenknecht Bundesregierung und Oppositionsparteien im Bundestag gleichermaßen und erklärte ihre Partei für unentbehrlich. Das BSW sei die einzige politische Kraft, "die sich dem Weg der anderen zurück in eine längst überwunden geglaubte Vergangenheit wirklich konsequent entgegenstellt", sagte Wagenknecht mit Blick auf die AfD. Dafür werde man von den herrschenden Eliten bekämpft.

De Masi kandidiert als Nachfolger

Die 56-Jährige will ihr Amt als Parteivorsitzende abgeben.Wagenknechts Nachfolger soll der Europaabgeordnete De Masi werden. Die bisherige Ko-Parteichefin Mohamed Ali kandidiert erneut. Ex-Fußballmanager Oliver Ruhnert soll Generalsekretär werden.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.