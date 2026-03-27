Der Buckelwal, der auf der Ostsee-Sandbank gestrandet war, hat sich wohl befreit. (Kai Moorschlatt / dpa / Kai Moorschlatt)

Natur- und Umweltschützer sind mit Booten in der Lübecker Bucht unterwegs, um ihm den Zugang zu flacherem Wasser zu versperren. Zeitweise habe er sich erneut dorthin bewegt, teilten die Organisationen Sea Shepherd und Greenpeace mit. Der Buckelwal hatte sich heute früh befreit, nachdem Bagger ihm eine Rinne freigeschaufelt hatten. Die Rettungsaktion in der Gemeinde Timmendorfer Strand begann am Montag.

Experten hoffen nun, dass der Wal den Weg in die Nordsee findet und von dort aus zurück in den Atlantik schwimmt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.