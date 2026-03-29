Der Buckelwal in der Ostsee schwimmt wieder. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Am späten Abend sei es ihm gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit. Das Tier werde nun von der Wasserschutzpolizei begleitet.

Am Freitagabend war der Wal nach seiner ersten Strandung auf einer Sandbank bei Timmendorfer Strand nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer erstmals freigekommen. Der 12 bis 15 Meter lange Meeressäuger war dort am Montag entdeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.