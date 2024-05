Krieg im Gazastreifen

Israelischer Luftangriff auf die Stadt Chan Younis im Süden des Gazastreifens - auch nach dem 7. Oktober lieferte Deutschland weitere Waffen an Israel. (IMAGO / UPI Photo )

Es dürften keine Kriegswaffen oder sonstige Rüstungsgüter aus Deutschland nach Israel ausgeführt werden, wenn das Risiko bestehe, dass damit in Gaza oder im Westjordanland Menschenrechtsverletzungen begangen würden, heißt es in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Scholz und weitere Kabinettsmitglieder. Die Organisationen fordern zudem, dass sich die Bundesregierung für Hilfslieferungen in den Gazastreifen über den israelischen Landweg einsetzt. Sie verurteilen zugleich den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober.

Den Brief unterzeichnet haben unter anderem die deutschen Sektionen von Amnesty International, Oxfam und Care, religiöse Organisationen wie Pax Christi und Islamic Relief sowie Gruppierungen aus dem Umfeld der Friedensbewegung.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.