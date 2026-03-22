Wahlplakate zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Am Freitag hatten die Parteien mit Großveranstaltungen ihren Wahlkampf beendet. Zum Abschluss der CDU kam Bundeskanzler Merz nach Bad Dürkheim. An der SPD-Veranstaltung in Landau nahmen die ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Scharping, Beck und Dreyer teil.

In Bayern finden zwei Wochen nach der ersten Runde der Kommunalwahl zahlreiche Stichwahlen statt. Laut Wahlleitung stehen noch etwa 300 Entscheidungen aus. Besonderes Interesse gilt der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt München. Amtsinhaber Reiter von der SPD und der Kandidat der Grünen, Krause, stellen sich dort dem Votum der Wähler.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.