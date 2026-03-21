Alexander Schweitzer (l, SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat seiner Partei, und Gordon Schnieder (CDU), CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei, werben auf Plakaten um Stimmen. ( dpa / Andreas Arnold)

Wir informieren Sie begleitend zu unseren Nachrichtensendungen über alles Wichtige zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ab 18:00 Uhr am Sonntag gibt es hier dann auch Prognose, Hochrechnungen und Ergebnisse.

+++ Knapp drei Millionen Menschen sind zur Wahl des neuen Landtags in Mainz aufgerufen.

Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der oppositionellen CDU und der regierenden SPD, mit leichtem Vorsprung für die Christdemokraten.

+++ Alexander Schweitzer (SPD) gegen Gordon Schnieder (CDU).

Die SPD führt die Landesregierung seit 35 Jahren. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Sommer 2024 stellt sich ihr Nachfolger, der Pfälzer Alexander Schweitzer (52), erstmals dem Votum der Bürger. Sein Herausforderer ist der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder. Der 50-Jährige stammt aus der Eifel ist der jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

+++ Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz vor dem Aus?

Seit zehn Jahren regiert in Rheinland-Pfalz eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Nach dem Ampel-Aus im Bund hat diese Konstellation auch im Bundesland kaum noch Chancen. Weil die drei Partner in Mainz öffentlich geräuschlos zusammengearbeitet haben, sprach Schweitzer gerne in Abgrenzung zum Bund von einer "guten Ampel". Er würde dieses Bündnis gerne fortsetzen, jedoch halten Meinungsforscher eine solche Mehrheit für sehr unwahrscheinlich.

+++ Wahlkampfthema Bildungspolitik: Gewalt an Schulen und freigestellte Beamtin.

Ein wichtiges Thema im Wahlkampf war die Bildungspolitik. Einige Fälle von Gewalt an Schulen sowie eine hohe Zahl versetzungsgefährdeter Kinder in einer Ludwigshafener Grundschule sorgten für Aufsehen. Das Verbot von unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen in der Schule fand ein geteiltes Echo. In den Wochen vor der Wahl gab es zudem eine Kontroverse um eine freigestellte Beamtin aus dem SPD-geführten Innenministerium, die seit Ende 2024 für den Wahlkampf der Sozialdemokraten arbeitet.

+++ Wie könnte eine neue Regierung aussehen?

Die Umfragen legen eine schwarz-rote Landesregierung nahe - entweder unter der Führung der CDU oder der SPD. Ministerpräsident Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten. Denkbar wäre auch eine Regierung aus SPD, Grünen und Linken. Allerdings ist unklar, ob sich eine Mehrheit dafür fände und ob die Linken überhaupt in den Landtag einziehen. Eine Regierung mit der AfD haben SPD und CDU ausgeschlossen.

Hier sehen Sie am Wahlabend, welche Koalitionen künftig in Rheinland-Pfalz möglich wären:

+++ Wer darf wählen?

Das Wahlalter in Rheinland-Pfalz beträgt weiterhin 18 Jahre - anders als etwa zuletzt in Baden-Württemberg. Mehrere Anläufe der Ampel-Regierung, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, scheiterten. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit wurde nicht erreicht, da CDU und AfD das Vorhaben ablehnen.

Hier bilden wir am Wahlabend die Sitzverteilung im Mainzer Landtag ab:

Diese Grafik zeigt, woher Zugewinne und Verluste für die Parteien stammen: