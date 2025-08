Die Ausgaben für das Bürgergeld sind erneut gestiegen. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das waren etwa vier Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine kleine Anfrage der AfD hervorgeht. Gut 24,7 Milliarden Euro wurde an deutsche Staatsbürger ausbezahlt, 22,2 Milliarden Euro gingen an Menschen ohne deutschen Pass. Diese Aufteilung sei ähnlich wie im Vorjahr, heißt es. In der Gruppe ausländischer Bezieher sind mehrere Hunderttausend vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtete Ukrainer.

Experten erklären den Anstieg der Gesamtsumme unter anderem mit einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze 2023 und 2024 als Inflationsausgleich. In diesem Jahr folgte eine Nullrunde.

